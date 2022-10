Choc in casa | papà Massimiliano muore a 45 anni | il corpo trovato dalla moglie

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tragedia a Numana in provincia di Ancona, un uomo di 45Cirilli è morto dopo un malore improvviso nel sonno: a trovare ildell’uomo è stata la. Cirilli, molto conosciuto in città, lavorava come operaio alla Bftm ed era un grande appassionato di pesca al punto che i suoi amici lo chiamavano ‘Fish’. Il dramma si è consumato nella mattina di ieri quando laFederica, con il quale l’uomo viveva insieme ai due figli, si è accorta che il marito non respirava più. Immediatamente sono partiti i soccorsi. Sul posto si è precipitato il personale del 118 che purtroppo non ha potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso, con molta probabilità dovuto a un malore fatale, si ipotizza un arresto cardio-circolatorio che l’avrebbe colpito nel sonno (a chiarire le cause ...