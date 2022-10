Chiara Ferragni e Fedez nella bufera | Il video subito cancellato ma troppo tardi “Ecco cosa hanno fatto a Leone”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 18 ottobre 2022)creato un nuovo dibattito tra i loro follower riguardo il loro modo di utilizzare l’immagine dei figli. Se da un latoe Vittoriasicuramente conquistato il cuore di tutti noi, dall’altro lato è lecito pensare che tutta questa visibilità possa non giovare a dei bambini. Soprattutto quando loro non sono in grado di scegliere se volerla o meno. I due piccoli sembrano dei veri e propri reali d’Italia: ma sappiamo bene che i veri reali odiano i tabloid, i paparazzi, la curiosità che da sempre li circonda, e c’è chi si dice anche sia morta per sfuggire ai fotografi (ricordiamo il caso di Lady Diana). Mentre i reali non scelgono il loro ruolo nel mondo,...