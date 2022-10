Chi è Matteo Piantedosi | il prefetto verso il ministero dell' Interno - Politica - quotidiano net

Non mi piace il non distinguersi come testimoni di ciò in cui si crede di fronte aurla dalle ... E soprattutto ha commentato la dichiarazione diSalvini, leader del partito di Fontana, ...Napoletano, 59 anni, è l'attuale prefetto di Roma. E' già stato capo di gabinetto quando al Viminale c'era ...Al termine del vertice, una nota Fdi-Fi parla di un clima di unità di intenti, cordialità e collaborazione. 'Uniti alle consultazioni'. Berlusconi: "Al governo insieme per un esecutivo forte" PODCAST ...Matteo Berrettini, dopo la storia con Ajla Tomljanovic, avrebbe ritrovato l’amore con Paola Di Benedetto. Almeno questo è ciò che riferiscono con crescente insistenza i rumors che circolano in rete. C ...