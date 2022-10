Calciomercato.com

È dal 14 agosto che N'Golo Kanté non gioca una partita e l'agonia del francese non sembra destinata a chiudersi a breve. A 31 anni il centrocampista del Chelsea si trova a un bivio della sua carriera: infortunato e in scadenza di contratto. Chelsea, UFFICIALE: Kanté fuori 4 mesi, salta il Mondiale Dopo la notizia dell'assenza ai Mondiali con la Francia, ci sono nuovi aggiornamenti riguardo l'infortunio di N'Golo Kanté. Il centrocampista del Chelsea è out da diverso tempo e la sua ultima partita... N'Golo Kanté non prenderà parte ai prossimi Campionati del Mondo: il centrocampista del Chelsea si è operato al ginocchio...