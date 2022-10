Che idiozia togliere la foto di Mussolini dal ministero

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ora, fermatevi tutti e fate un respiro. Lentamente. Scrollatevi di dosso le liti su La Russa, Fontana, il ritorno del fascismo, l’onda nera. E provate a ragionare: cari esponenti di Pd, Sinistra Italiana, Cgil, Bersani e tutti gli altri. Benitoè stato ministro delle Corporazioni e presidente del Consiglio di questo strabenedetto Paese. C’è scritto nei libri di storia, nelle enciclopedie, lo riportano documentari e mostre. Dunque: per quale diavolo di motivo la suadovrebbe essere tolta da Palazzo Piacentini, sede deldello Sviluppo Economico? L’ennesima polemica sul nulla esplode in mattinata quando qualcuno nota che al Mise è apparsa unadel Duce. Non l’ha messa un dirigente nostalgico appena nominato dal governo (che ancora non c’è). Sta lì perché oggi si celebravano i 90 anni dalla ...

Nicola Porro

Tornano i professionisti dell'odio, e l'Italia di colpo fa un salto - per ora solo nei simboli come la stella a cinque punte delle Br e nelle immagini come quella di La Russa appeso ...