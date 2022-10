(Di martedì 18 ottobre 2022) Da mesi in corso una guerra mediatica tra Ilary Blasi e Francescoe ora ci vanno di mezzo anche i figli che dicono la loro. A parlare questa volta è stata la primogenita, che attraverso il suo profilo social ha mandato una pesantealla nuova fidanzata del padre,. Si sa la separazione tra Ilary eè stata a tutto tranne che privata. Da mesi ormai in corso una guerra mediatica che vede al centro l’ex capitano della Roma e la conduttrice dell’Isola dei Famosi, sempre più accaniti l’uno contro l’altra. Eppure, hanno sempre dichiarato che la loro priorità era tutelare i figli. Inevitabilmente i loro tre figli ci sono andati di mezzo e probabilmente ne soffriranno anche… La più grande dei tre,...

... poi la coppia ha preso un aereo e si è diretta nel Principato per una gita fuori porta senza figli (anche se l'ex capitano ha postato sui social una foto con la figlia). Prima di allora ...E al party c'erano pure i figli maggiori di, Cristian e, che in quell'occasione avrebbero assistito al primo bacio in pubblico della nuova coppia . Poi Noemi e Francesco sono stati ... Chanel Totti, la pesantissima frecciatina a Noemi Bocchi: Parole che non si dimenticano facilmente