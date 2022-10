Champions League | Il rivoluzionario di Npoles | gol di ‘Cholito’ Gio Simeone!

Leggi su justcalcio

(Di martedì 18 ottobre 2022) 2022-10-12 08:32:14 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Gio Simeone continua ad emergere a Napoli. Anche senza essere titolare (due in 11 partite), i suoi minuti valgono già oro. Il figlio maggiore di Diego Pablo Simeone (27 anni) ha segnato due gol in sei partite di campionato (125 minuti), e solo Nico Gonzlez (42?), Antiste (50?) e Rebic (57?) hanno bisogno di meno minuti in Serie A To Nota. Gio segna ogni 63 minuti di campionato con il ‘Napoli’. Oggi è la, dove l’attaccante è arrivato la scorsa estate dall’Hellas Verona Ha anche segnato due gol in 152 minuti di gioco. Segna ogni 76?, un rapporto più alto rispetto a giocatori accreditati come Lewandowski (che segna ogni 90 minuti). Ma questo dato è ancora più definitivo: è il giocatore con più gol da titolare in questa...