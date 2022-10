Cerasa ridicolo | chiede a Meloni di fare il contrario di ciò per cui gli italiani l’hanno votata

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 18 ottobre 2022) Non è una novità: la sinistra, da sempre, vuole dire alla destra comela destra. È successo anche in campagna elettorale, dove sulla scorta di toni sempre più alti il leader maschio della sinistra è arrivato a voler dire alla leader femmina della destra comela donna. Ora siamo a un passaggio ulteriore. Non lo compie la sinistra politica, ma il direttore del Foglio, Claudio. Oggi, infatti,ha spiegato allache per essere un presidente del Consiglio credibile non conta il programma che ha presentato aglie per il quale gli, ma ciò che lui ledi precisare. Perché, sostiene,sarà pure non ricattabile come ha detto, ma deve ...