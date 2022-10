Cecilia Rodriguez incinta? Le nuove foto | “Si vede il pancino”

(Di martedì 18 ottobre 2022)è davvero? Le voci della prima gravidanza della sorella di Belen e fidanzata di Ignazio Moser circolano da settimane ormai e orasembrerebbero confermarle. Già a metà settembre i fan di Chechu avevano posto l’accento su alcune Storie Instagram. Molti follower avevano infatti già notato qualche “rotondità di troppo” mostrata ultimamente, poi i video in cui lei giustificava la sua assenza dai social e da eventi importanti per questioni di salute: “Non ci sarò perché non sono stata bene. Il medico mi ha detto di stare a riposo ed è quello che farò”, aveva spiegato. Leggi anche: “A letto così”., roba hot con Ignazio Moser: “Lo faccio sempre”...

Fu proprio in Honduras, sotto l'occhio vigile delle telecamere del reality show più avventuroso, che si innamorò di un altro sex symbol nostrano: Francesco Monte , il ragazzo che...A fare delle precisazioni sulla relazione tra la ragazza e il compagno diè arrivato il padre di Antonella. L'uomo in un'intervista rilasciata a Di Più ha dichiarato che Ignazio ...Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser genitori Ecco la verità. Nelle scorse ore, Cecila Rodriguez e Ignazio Moser hanno preso parte a un evento, e per l’occasione hanno ...Il Grande Fratello Vip 7 è da sempre considerato il luogo perfetto per i concorrenti single per trovare la loro anima gemella: nel corso degli anni, infatti, nel reality di Canale 5 si sono incontrati ...