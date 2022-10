Caterina Balivo ricorda Franco Gatti | Non dimenticherò mai quello che mi disse pochi mesi fa

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 18 ottobre 2022)non sta vivendo serenamente la giornata di martedì 18 ottobre. La conduttrice aversana ha affidato al suo profilo Instagram uno sfogo breve ma molto significativo. Il 2022 diè stato molto intenso. La conduttrice napoletana si era presa qualche mese di riposo dal lavoro tra il 2020 e il 2021. Il lockdown, infatti, l'aveva inizialmente allontanata dal marito Guido Maria Brera, con il quale ha vissuto un breve periodo di crisi. In queiarrivò ad abbandonare "Vieni da me", format Rai di grande successo, per potersi dedicare di più alla propria famiglia. Dopo qualche esperienza in radio e come autrice di podcast a cavallo tra 2020 e 2021, nel 2022 ha deciso di tornare in pianta stabile in televisione. Nel febbraio di quest'anno, infatti, è comparsa nel talent show di ...