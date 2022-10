Caso Neymar | il brasiliano si difende | «Firmo quello che mi dice di firmare mio padre»

(Di martedì 18 ottobre 2022), l’attaccantesidalle accuse piovute negli scorsi giorni per il trasferimento al Barcellonasi è ritrovato ieri a deporre per ilsul suo passaggio al Barcellona nel 2013 che lo vede coinvolto. La sua deposizione, riportata dai media spagnoli. LE PAROLE – «Sapevo che c’erano altri club ma il mio sogno è sempre stato giocare per il Barça. Nel 2013 ho preso la decisione, ho dovuto decidere tra Barça e Real Madrid . C’erano altre squadre interessate, ma alla fine la decisione è stata tra queste due squadre. Ha deciso il cuore, fin da bambino volevo giocarci. Non ho partecipato a nessuna conversazione tra il Santos e il Barcellona. Era mioche si prendeva cura di tutto, lo fa ancora oggi....

ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero

, l'attaccante brasiliano si difende dalle accuse piovute negli scorsi giorni per il trasferimento al Barcellonasi è ritrovato ieri a deporre per ilsul suo passaggio al ...L'argentino non era nemmeno nell'elenco dei 30 candidati per il successo (al pari di), il ... Incontrario il rischio è di dover aspettare ancora ed è un paradosso vero perch il panorama ... Caso Neymar: l'attaccante in Tribunale a Barcellona, chiesti cinque anni di carcere (LaPresse) Secondo giorno in tribunale a Barcellona per Neymar, che deve affrontare un processo su presunte irregolarità relative al ...Questo è il diario dei miei "pensieri", a partire dal luglio 2022, fino ad oggi, in ordine inverso. 18-10-2022 Carlo Nesti: “Quest’anno.