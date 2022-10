Cardinale Betori | riprende la visita pastorale nelle parrocchie Il calendario

Met

Ildi Firenze, Giuseppe, ha voluto esprimere vicinanza ai feriti assicurando 'la preghiera per tutti i feriti coinvolti nell'incidente e per le loro famiglie. Il mio pensiero va ...Appresa la notizia di quanto accaduto in piazza Duomo, ildi Firenze, Giuseppe, ha espresso la sua "vicinanza e assicura "la preghiera per tutti i feriti coinvolti nell'incidente e ... MET - Il Cardinale Betori riprende la visita pastorale in diocesi Riprende, come annuncia un comunicato della diocesi di Firenze, la visita pastorale dell'Arcivescovo, cardinale Giuseppe Betori, dopo l'interruzione avvenuta a causa della pandemia. La visita alle par ...Secondo le prime ricostruzioni, la vettura ha urtato contro una bicicletta, che a sua volta è caduta provocando un effetto domino ...