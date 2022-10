Carceri | le consegne del Garante ai detenuti | hashish per 10mila euro e frutti mare “in segno amicizia”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 18 ottobre 2022)per un valore di almeno: l’avrebbe consegnato a duedi Poggioreale durante i colloqui. Come ricostruisce l’Adnkronos, è solo una delle accuse nei confronti di Pietro Ioia,dei diritti deidi Napoli, fra gli otto arrestati dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna per cellulari e droga che venivano recapitati in carcere. Non solo. «Ioia riceveva indebiti compensi in cambio dell’introduzione in carcere dei telefoni cellulari, compensi che erano corrisposti dai, tramite i loro parenti». Ildei, le intercettazioni In una conversazione nella sala dei colloqui, intercettata dagli inquirenti, il, dopo aver ...