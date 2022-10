Capigruppo di Camera e Senato | ecco tutti i nomi | confermati Lollobrigida e Ciriani per FdI

(Di martedì 18 ottobre 2022) Mentre si va definendo la nuova squadra di governo, con il centrodestra impegnato negli accordi sui ministri che andranno a comporre il prossimo esecutivo, oggi è stata la volta dell’elezione deidi. Questa la composizione secondo quanto emerso finora dalle votazioni. Chi sono i presidenti dei gruppi a Montecitorio Francescoè stato confermato capogruppo di Fratelli d’Italia alla. L’elezione, per acclamazione, nel corso della riunione del gruppo FdI di Montecitorio. Anche Riccardo Molinari è stato confermato per acclamazione: sarà capogruppo della Lega alla. Alessandro Cattaneo sarà il presidente dei deputati di Forza Italia, dopo l’elezione per acclamazione. Debora Serracchiani è invece stata eletta capogruppo del Pd alla ...

'Buon lavoro a Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani, riconfermatidi Fratelli d'Italia alladei Deputati e al Senato della ...Lo ha detto AntonioTajani arrivando allae replicando a chi gli chiedeva del voto di oggi sui. "L'unico modo di mettere in crisi la maggioranza è che le opposizioni siano unite. Ma ...(ANSA) - ROMA, 18 OTT - L'Assemblea del gruppo Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista ha eletto per acclamazione Debora Serracchiani presidente del gruppo alla Camera, confermandola ...Barbara Floridia nuova capogruppo M5S alla Camera. 18/10/2022 Il gruppo dei senatori del Movimento 5 Stelle ha votato come capogruppo la senatrice sicilia ...