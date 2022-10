Camorra | a Napoli demolito il nono altare votivo abusivo

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unè statostamattina a, in via Cavara. L’intervento è stato messo in atto grazie alla collaborazione della Polizia Locale dicon la Dda difinalizzata alla rimozione di targhe, murales ed altarini votivi presenti nel territorio cittadino, realizzate senza alcuna autorizzazione che, a seguito delle indagini, sono risultate essere riconducibili ad esponenti della malavita locale. La demolizione di stamattina effettuata alle prime luci del mattino in via Cavara n. 32, è la nona degli undici obiettivi individuati, La Polizia Locale è intervenuta insieme alla ‘Servizi‘ con l’ausilio della Polizia di Stato. L'articolo proviene da ...

... nuovo comandante del comando provinciale di, che ricorda l'esigenza del contrasto alla '... 'La lotta allava fatta partendo dalla sofferenza di chi la subisce'. Ma a parlare di doppio ...Biagio Chiariello , comandante della polizia municipale di Arzano, sotto scorta per le minacce subite dalla, non ha risparmiato stoccate alla sua stessa categoria. 'Solo alcuni comandi di ...(ANSA) - NAPOLI, 18 OTT - Un altare votivo abusivo è stato demolito stamattina a Napoli, in via Cavara. L'intervento è stato messo in atto grazie alla collaborazione della Polizia Locale di Napoli con ....Arrestato il 20enne Gennaro Musella, nipote di Maria Licciardi, storico capo dell'omonimo clan. Il giovane, aiutato dal padre Giuseppe, già in carcere da due settimane, aveva accoltellato tre fratell ...