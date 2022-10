Camere | oggi si votano i capigruppo Berlusconi indica Cattaneo e Ronzulli Calenda | Letta ha scelto i 5S

(Di martedì 18 ottobre 2022) «Per dare ancora più forza ai nostri gruppi, valorizzando le capacità e le risorse che abbiamo, la miazione come nuoviè per l’onorevole Alessandroalla Camera e per la...

"Per dare ancora più forza ai nostri gruppi, valorizzando le capacità e le risorse che abbiamo, la mia indicazione come nuovi capigruppo è per l'onorevole Alessandro Cattaneo alla Camera e per la ..."Noi - prosegue - adnon parteciperemo al voto . Qui c'è un tema: un'opposizione che è in ... Dunque, a decidere sulle nomine per lesono stati gli elettori e non chissà quali accordi ...Il Cav scrive ai senatori e ai deputati di Forza Italia: "Sicuro che ancora una volta saprete dare il massimo". E indica i nomi dei nuovi capigruppo ...A proposito dell’elezione a presidente della Camera del leghista Lorenzo Fontana, delle sue prime dichiarazioni e delle polemiche che hanno preceduto e seguito quell’atto ...