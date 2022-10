Calenda | «Non parteciperemo al voto per i vicepresidenti» Alle consultazioni del Colle non ci sarà Renzi

(Di martedì 18 ottobre 2022) Domani, 19 ottobre, a Montecitorio e a Palazzo Madama si eleggeranno i, i questori e i segretari. Figure di garanzia e che, in parte, vengono assegnate ai parlamentari dell’opposizione. Da giorni, il Terzo Polo denuncia che un accordo tra Partito democratico e Movimento 5 stelle escluderebbe la formazione di Carloe Matteoda una spartizione di queste cariche. «A oggi, nonal» per l’elezione deidi Camera e Senato. A dirlo èche, al Tg1, ha annunciato anche la formazione con cui il Terzo Polo salirà al Quirinale per le: ci saranno lui, la presidente di Italia Viva Teresa Bellanova e i capigruppo. E proprio in quell’occasione ha ribadito che farà notare a Sergio ...

3 ore fa: su vicepresidenzepartecipiamo al voto 'Si è rinsaldato il legame tra Pd ed M5s, si tratta di un segnale politico, Pd ed M5s vogliono prendere tutte le cariche che spettano all'......"Abbiamo assistito all'astensione dei forzisti sul nome di Ignazio La Russa e al soccorso (definito "rosso") da parte probabilmente "ci sono prove ovviamente - del gruppo di Renzi e. Ciò ... Scontro nelle opposizioni. Calenda: "Non votiamo i vicepresidenti delle Camere" Così il leader di Azione in un'intervista al Corriere della Sera fotografa lo stato delle relazioni tra il Terzo polo e il PD: «I dem non avendo più ...Silvio Berlusconi cede, va a 'casa' di Giorgia Meloni, in via della Scrofa, e quasi subisce la tregua con la leader di Fratelli d'Italia. Un'ora e mezzo dopo, insieme annunciano ...