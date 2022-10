Calenda | «Il Pd ormai pensa solo al M5s E si accorderebbero pure con i nazisti dell’Illinois»

(Di martedì 18 ottobre 2022) «Se da qui a mercoledì non ci sono novità non parteciperemo al voto perché una delle opposizioni è esclusa dall’accordo Pd -M5S. Il che fa capire che sotto traccia un’intesa tra di loro su tutto c’è già». Il leader del Terzo Polo Carloin un’intervista al Corriere della Sera oggi torna a minacciare una rottura con il Partito Democratico dopo l’attacco di Matteo Renzi sulle vicepresidenze. E usa paragoni da “Blues Brothers”: «I dem non avendo più nessuna idea scelgono sulla base della consistenza elettorale. Dicono: i 5 Stelle hanno più voti andiamo con loro. Fossero ifarebbero lo stesso».dice che Enrico Letta non gli risponde: «Non ho più sentito né lui né nessuno del Pd quindi anche sulle Regionali non abbiamo nessuna intesa. In Lombardia le strutture locali stanno lavorando ...

