Calciomercato Napoli – Pedullà | “Quanto vale oggi Kvaratskhelia?” | VIDEO

La Gazzetta dello Sport

Un altro Pallone d'Oro dopo Benzema, un altrocon gemme inedite in vetrina, un'altra ... ma dopo un- Ajax folgorante, pure con l'emozione di rivedere una giacchetta nera addosso ...Commenta per primo I punti raccolti in trasferta dalla Roma di José Mourinho sono ben 13. Solo il(prossimo avversario dei giallorossi all'Olimpico, domenica alle 20:45) e l'Atalanta tengono il passo della Roma nelle gare esterne. L'anno scorso, a questo punto della stagione, i giallorossi ... Calciomercato Napoli, Kvaratskhelia costato 10 milioni: quanto vale oggi A sommare mezze punte non se ne fa mai una. E mentre il Napoli continua a guidare la classifica, il campionato si prepara a essere deciso anche dagli infortuni. Spezia-Cremonese è stata tra le partite ...L'argentino ha giocato la scorsa notte l'ultima partita di una carriera straordinaria, cedendo all'emozione al fischio finale ...