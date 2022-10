“Calciomercato | Kvaratskhelia non resterà al Napoli” | il confronto Bargiggia-Vigliotti

Leggi su napolipiu

(Di martedì 18 ottobre 2022) Kvichainnesca il dibattito sultra Paoloe Gianluca, il valore è già quntuplicato Sembra oramai chiaro che ilha trovato sul mercato un vero fenomeno. Dieci milioni di euro per portarsi a casa il 21enne georgiano sembrano veramente pochissimi, inal reale valore del giocatore. Ma Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno avuto la capacità ed un pizzico di fortuna, che non guasta mai, di crederci fino in fondo.è stato preso senza troppi tentennamenti e nello scetticismo generale. Anche tra gli addetti ai lavori c’era chi diceva: “Segna solo in Georgia, voglio vederlo in Italia“. Poi si è passati: “In Serie A il livello è basso“. Ma ora chedomina in ...