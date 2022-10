Calcio | Women’s Champions League 2022 2023 sarà trasmessa da DAZN

Leggi su sportface

(Di martedì 18 ottobre 2022)è pronta a trasmettere lafemminile di. “Dopo il record di ascolti registrato lo scorso anno, con la finale che da sola ha registrato 4,1 milioni di live view,ha incrementato ulteriormente la leadership come destinazione principale per i tifosi delfemminile a livello globale – dichiara Shay Segev, ceo diGroup -. Siamo pronti a coinvolgere sempre più appassionati”. Gli abbonati potranno fruire di tutte le partite della stagione con un commento in tre lingue diverse: quella della squadra di casa, della squadra ospite e in lingua inglese, a meno che non sia già la lingua ufficiale di una delle due squadre. SportFace.