Calcio | rinnovo Leao | il padre atteso oggi a casa Milan

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022)o, 18 ott. - (Adnkronos) - Dopo la grande serata al Galà del, in cui è stato tra i protagonisti assoluti, se non “il” protagonista (premiato come miglior giocatore della passata stagione), Rafavede il. Lo farà il papà, in realtà,, secondo quanto riporta Sky Sport: argomento di discussione, ovviamente, ildel contratto. Un primo incontro per iniziare un dialogo, che però entra finalmente nel vivo. Già nel corso della serata del Gran Galà del, con presenti sia i dirigenti delsia i genitori del giocatore, le parti si sono viste e salutate, ma quella del ds Frederic Massara (che aveva risposto a una domanda sul...