Calcio | Indonesia Infantino a Giacarta | stadio Malang verrà ricostruito

Il numero 1 della Fifa ha incontrato il presidente indonesiano GIACARTA () - Gianni Infantino in visita in. Il numero 1 della Fifa è volato a Giacarta per incontrare il presidente indonesiano Joko Widodo, in seguito alla tragedia avvenuta lo scorso 1 ottobre, allo stadio di Malang, con la morte ......Fifa Gianni Infantino alindonesiano, due settimane dopo che il paese ha subito uno dei peggiori disastri nella storia di questo sport. Infantino ha incontrato il presidente dell'... Fifa: Infantino incontra Widodo, riformeremo calcio in Indonesia Il numero 1 della Fifa ha incontrato il presidente indonesiano GIACARTA (INDONESIA) (ITALPRESS) - Gianni Infantino in visita in Indonesia. Il ...Gianni Infantino, presidente della FIFA, si reca in visita dal presidente dell'Indonesia in seguito alla tragedia dello Stadio di Malang.