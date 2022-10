Calcio | Europei U21 2023 | l’Italia pesca la Francia In palio tre pass per le Olimpiadi

(Di martedì 18 ottobre 2022) La Nazionale italiana Under 21 diconosce il proprio destino: al The Romanian Atheneum di Bucarest si è svolto il sorteggio deglidi categoria che si giocheranno in Romania e Georgia dal 21 giugno all’8 luglio. Intreper i Giochi. L‘Italia di Paolo Nicolato è stata inserita nel Girone D assieme a Norvegia, Svizzera e. Le prime due di ogni gironeeranno alla fase ad eliminazione diretta, dove il raggruppamento degli azzurri incrocerà il Girone B, quello con la Spagna. Ini treriservati all’Europa per ilmaschile alledi Parigi 2024. La, Paese ospitante, è qualificata automaticamente ai Giochi, mentre ...

Sono la Francia, la Norvegia e la Svizzera le Nazionali che il sorteggio svoltosi a Bucarest ha riservato all'Italia di Paolo Nicolato come rivali del girone D nella fase finale degli Europei Under 21, in programma la prossima estate in Georgia e Romania. Gli azzurrini erano nell'urna delle squadre di seconda fascia e sono capitati con i transalpini. Le prime due squadre di ogni girone passeranno alla fase ad eliminazione diretta.