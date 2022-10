(Di martedì 18 ottobre 2022) Parigi, 18 ott. - (Adnkronos) - "Il recupero dista andando bene". Così il ct della Francia Didierin merito al recupero di Paul'infortunio al menisco in vista deldi Qatar 2022. "La convocazione è un'altra cosa, non deve essere solo guarito, dopo c'è il secondo aspetto che è quello atletico: èdel'ultima partita che ha. L'importante, prima di pensare al secondo aspetto, è che sia guarito. Penso che lo sarà ed è già una buona cosa", aggiunge

La Svolta

...escluso dalla nazionale francese e saltò i Mondiali di Russia 2018 vinti dalla squadra di. Benzema, ritorno con la Francia: obiettivo Mondiale di2022 in Qatar K arim Benzema intanto ......avuto periodi difficili ma non ho mai mollato mantenendo nella testa la gioia di giocare a... vinti dalla formazione di Didier. Il motivo Le indagini a carico dell'attaccante per un ... Ultimo'ora: Calcio: Deschamps, 'Pogba al mondiale E' passato molto tempo dall'ultimo match giocato' Parigi, 18 ott. – (Adnkronos) – “Il recupero di Pogba sta andando bene”. Così il ct della Francia Didier Deschamps in merito al recupero di Paul Pogba dall’infortunio al menisco in vista del mondiale ...Il 9 novembre il ct della Francia Didier Deschamps dovrà dare la lista dei convocati per i Mondiali di Qatar 2022. Nella lista ci sarà Paul Pogba "Il suo programma sta andando bene, l'importante è ch ...