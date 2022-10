Cagliari | crollata l' aula magna dell' Università

(Di martedì 18 ottobre 2022) L'di. A riferire per prima la notizia sono fonti dei vigli del fuoco che sono già presenti all'ateneo e stanno facendo affluire ulteriori squadre. Al momento non è chiaro se vi siano persone coinvolte o meno.

di Non è ancora chiaro se vi siano persone coinvolte o meno L'aula magna dell'università di Cagliati è. Lo si apprende da fonti dei vigili del fuoco che sono già presenti all'ateneo e stanno facendo affluire ulteriori squadre. Al momento non è ancora chiaro se vi siano persone coinvolte o meno.L'aula magna dell'università di Cagliati è. Lo si apprende da fonti dei vigli del fuoco che sono già presenti all'ateneo e stanno facendo affluire ulteriori squadre. Al momento non è ancora chiaro se vi siano persone coinvolte o meno.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Un crollo di un'edificio dell'Università di Cagliari. E' successo in serata nella zona del polo umanistico. Secondo le prime informazioni è crollata una parte superiore di un'aula. Non si sa se ci sia ...