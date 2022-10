Cagliari | crollata l' aula magna dell' Università ' Non risultano feriti' Fino a poche ore prima era piena di studenti

Crollo nella tarda serata di martedì all'Università di. A riferire per primi la notizia sono stati i vigli del fuoco. Non risultano feriti. Coinvolta la palazzina sul retro del corpo centrale La palazzina si trovava sul retro del corpo ...Una palazzina dell'Università di. A collassare alle 22 è stato l'edificio che ospita l'aula magna dell'ex facoltà Geologia, nel complesso di Magistero in via Trentino. Sul posto stanno intervenendo i vigili del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...(Adnkronos) – Una palazzina dell’università di Cagliari è crollata. A collassare alle 22 è stato l’edificio che ospita l’aula magna dell’ex facoltà di Geologia, nel complesso di Magistero in via Trent ...