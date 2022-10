Buon compleanno Luigi Bisignani | Zac Efron…

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 ottobre 2022) …Giacomo Marramao, Carlo Massarini, Jean-Claude van Damme, Luca Frusone, Angelika Rainer, Sara Bocchetti, Valeria Palmieri, Karen Ciaurro… Oggi 18 ottobre compiono gli anni: Gastone Marotti, medico; PierCervellati, architetto, urbanista; Gianfranco Ravasi, cardinale, arcivescovo; Giacomo Battiato, regista, sceneggiatore, scrittore; Ubaldo Spanio, ex calciatore; Sarah Zappulla Muscarà, filologa, critica letteraria, scrittrice; Maria Gloria Bracci Marinai, politica; Leonardo (L. Marino), cantante, attore; Antonio Maggioni, ex calciatore; Giacomo Marramao, filosofo; Giovanni di Pietro, politico; Leonardo Bonanno, vescovo; Giulio Iellini, ex cestista; Alfredo Santagata, attore, regista; Jordan (Franco Mammarella), cantante; Enrico Pirondini, giornalista; Natale Ciravolo, attore, doppiatore; Paolo Migone, psichiatra, psicanalista; Carlo Massarini, giornalista tv; ...