Brentford-Chelsea – pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 18 ottobre 2022) Cercando di continuare un ottobre perfetto con la sesta vittoria in tutte le competizioni, ilva ad affrontare ilnel derby di Londra Ovest di mercoledì 19 ottobre in Premier League. Le Api hanno vinto per 2-0 contro il Brighton & Hove Albion venerdì scorso, mentre gli uomini di Graham Potter hanno vinto con lo stesso punteggio in trasferta contro l’Aston Villa. Il calcio di inizio diè previsto alle 20:30 Anteprima della partita: a che punto sono le due squadreIvan Toney non potrebbe fare di più per entrare nei piani di Gareth Southgate per la Coppa del Mondo: l’attaccante delha infatti segnato entrambi i gol della sua squadra nella vittoria per 2-0 contro il ...