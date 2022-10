Branson lancia Virgin Fibra in Italia | 26 | 99 euro | nessun altro costo | disdici quando vuoi

Agenzia ANSA

Al Teatro Gerolamosi è seduto su un palco per coprire la parola chiave del messaggio promozionale: "Basta con 'sto cavo di rame" e svelarla poi scendendo a terra. Accompagnato dall'...Al Teatro Gerolamosi è seduto su un palco per coprire la parola chiave del messaggio promozionale: "Basta con 'sto cavo di rame" e svelarla poi scendendo a terra. Accompagnato dall'... Virgin: Branson lancia la fibra, basta con 'sto cavo di rame - Economia Il patron di Virgin sir Richard Branson e l'amministratore delegato di Virgin Fibra Tom Mockridge hanno scelto Milano per lanciare la campagna per il servizio Virgin Fibra in Italia. (ANSA) ...