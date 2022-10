Borsa | Europa positiva attende Wall Street | Milano +1 | 3%

Le Borse europee proseguono positive mentre sale la tensione sui titoli di Stato, con i rendimenti in netto rialzo. I principali listini del Vecchio continente limano il rialzo iniziale con le mosse ...... Lella Golfo " gli scenari, politici e geopolitici, economici e sociali ci hanno restituito realtà e prospettive radicalmente mutate: come se il mondo, l', l'Italia che conoscevamo fossero ...Le Borse europee proseguono positive mentre sale la tensione sui titoli di Stato, con i rendimenti in netto rialzo. I principali listini del Vecchio continente limano il rialzo iniziale con le mosse d ...(Reuters) - Le borse europee segnano guadagni per la quarta seduta consecutiva, sulla scia del rally della giornata precedente, guidato dall'inversione di marcia per il piano fiscale della Gran Bretag ...