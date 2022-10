Boom di disturbi alimentari | in Italia ne soffrono tre milioni di persone E l’età scende a 8 anni

(Di martedì 18 ottobre 2022) Perdi ragazzi e ragazze d’, da nord a sud, il cibo e il corpo sono diventati nemici, con conseguenze devastanti e molta sofferenza, sia fisica che psichica. Insono oltre treleche convivono con idel comportamento alimentare, di cui 2,3adolescenti. Una vera e propria epidemia sociale, che vede oltretutto un continuo abbassamento delmedia dei pazienti, con ragazzine di appena ottoche si trovano già ad affrontare lo spettro dell’anoressia o della bulimia. Rifiuto del cibo o, al contrario, grandi abbuffate sono i problemi che affliggono sempre più adolescenti, ma non solo. A essere in aumento è anche la risposta maschile della vigoressia, ovvero l’ossessione di un ...

