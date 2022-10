Bonus 150 euro | per docenti e Ata in arrivo nella busta paga di novembre | tutte le info utili CIRCOLARE Inps PDF

... una catena, alla fine circai miliardi pubblici in sostegni, ristori, aiuti, garanzie statali sul credito, cassa integrazione. E ci sono iedilizi o meglio la versione per così dire più ...Ileuro sarà accreditato in busta paga ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile di novembre 2022, non eccedente l'...Nella busta paga di novembre i lavoratori dipendenti con esclusione di quelli domestici con una retribuzione fino a 1.538 euro lordi riceveranno un bonus una ...Arrivano dall’INPS le indicazioni per l’erogazione, con la busta paga di novembre 2022, dell’indennità una tantum pari a 150 euro per i ...