(Di martedì 18 ottobre 2022) Questa mattina gli allarmi aerei sono risuonati nelle regioni di Chernigov, Sumy, Kharkiv e Odessa mentre lo stesso è accaduto la notte scorsa nelle regioni di Kirovograd, Cherkasy, Poltava, Dnepropetrovsk, Nikolayev e, oltre che nella capitale ucraina dove stamattina ci sono state tre esplosioni. Bombe anche su Kryvyi Rih,città dove è nato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, mentre sono in corso bombardamenti anche su Dnipro, dove sarebbero state colpite infrastrutture energetiche, a Kharkiv e Mykolaiv e secondo le autorità digli attacchi russi di questa mattina hanno creato blackout di elettricità ae in altre regioni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram ha commentato quanto sta avvenendo: «L'Ucraina è sotto il fuoco degli occupanti. Continuano a fare quello che sanno fare meglio, terrorizzare ...

Panorama

... portavoce del comando militare meridionale, ha portato alla"di oltre 1.170 kmq in ...e come sta procedendo la mobilitazione russa Secondo il Generale di Corpo d'Armata Maurizio: "L'......e ci sono buone possibilità che gli ucraini riescano a realizzare le condizioni per la...sua volta Mosca può continuare con successo "l'operazione militare speciale" Secondo Maurizio: ... Boni: «La riconquista di Kherson sarà decisiva per Kiev»