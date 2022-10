Libero Tv

la campagna elettorale di Jair. Il presidente brasiliano conservatore ha fatto tappa a Sao Goncalo, nello Stato di Rio de Janeiro, mentre si prepara al ballottaggio contro l'ex ...A rappresentare il Brasile in questi negoziati fondamentali ci sarà ancora, comunque ... Per questo c'è bisogno dell'aiuto di tutti Con il vostro sostegno "l'appello - potremmo ... Bolsonaro prosegue campagna elettorale in vista del ballottaggio Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...«Mangerei un indigeno, nessun problema». Era il 2016 e Jair Bolsonaro, quello che è attualmente il Presidente del Brasile (perlomeno fino al ballottaggio del 30 ottobre), lo rivelava a un giornalista, ...