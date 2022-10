Bolletta della luce più bassa | costi dimezzati con il ‘trucco del lenzuolo’ | come funziona

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 18 ottobre 2022) Risparmiare incon il trucco del lenzuolo per asciugare i panni ed evitare di esagerare con l’utilizzo dell’asciugatrice, un elettrodomestico che mi ha cambiato la vita di molte persone. A seconda delle zone d’Italia, infatti, asciugare i panni è una vera e propria impresa e questo elettrodomestico ha semplificato la vita di molte famiglie. In alcune zone dell’Italia il clima è umido e spesso piovoso e soprattutto per le famiglie numerose asciugare i panni diventa un’impresa epica. Per questo motivo, negli ultimi anni, anche in Italia,in tante zone del Nord Europa o negli Stati Uniti d’America, molte famiglie hanno acquistato l’asciugatrice per ridurre la tempistica dell’asciugatura dei panni. Leggi anche: “Risparmio 50 euro al mese”. Svelato il trucco (geniale) per ridurre i...