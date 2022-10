Bersani contro la foto di Mussolini al Mise | “Togliete la mia” E il Ministero fa marcia indietro

(Di martedì 18 ottobre 2022) “Per evitare polemiche e strumentalizzazioni, ladisarà rimossa”, questa la comunicazione delin una nota in cui si ricorda che “quest’anno cade il 90esimo di Palazzo Piacentini, sede deldello Sviluppo economico inaugurato il 30 novembre 1932. Le iniziative per celebrare l’edificio in ottica culturale e storica sono iniziate con l’inaugurazione della mostra Italia geniale, una nuova edizione del volume orbicolare e la galleria dei ministri, dove c’è anche ladi Benito, ministro delle corporazioni nel 1932” precisa il. “Si ricorda che il ritratto diè anche a Palazzo Chigi nella galleria dei presidenti del Consiglio”, conclude la nota. Ladial ...

neXt Quotidiano

La protesta finisce per spaccare i dem Il governo Draghi vara il piano nazionalele discriminazioni Lgbt+. Bonetti, spero Meloni lo attui ...Pierluigi, allora segretario Pd, aveva appena fatto sapere all'ex procuratore antimafia ... Le iniziative '' per il centenario della Marcia su Roma Letta e Calenda, staffetta al sit in ... Polemica per la foto di Mussolini al Mise, ora rimossa. La Russa si oppone "Per evitare polemiche e strumentalizzazioni, la foto di Mussolini sarà rimossa", questa la comunicazione del Mise in una nota ...Il 14 ottobre 2007 nacque il Partito Democratico con le primarie: da Veltroni a Letta, tanti sono stati i contrasti interni e i fallimenti politici. L’ultimo, lo scorso 25 settembre ...