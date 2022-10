Bersani | “Al Mise le foto dei ministri | anche Mussolini Togliete la mia” Ministero rimuove quella del dittatore | “Ma c’è anche a Chigi”

(Di martedì 18 ottobre 2022) Un tweet di Pierluigie ladi Benitoscomparirà da Palazzo Piacentini, sede deldello Sviluppo Economico. L’ex ministro ed ex segretario dem ha rilanciato un’indiscrezione riportata dalla giornalista di La7 Alessandra Sardoni negli scorsi giorni, provocando la marcia indietro del: “Mi giunge notizia che alsarebbero state esposte legrafie di tutti icompreso. In caso di conferma, chiedo cortesemente di essere esentato e che la miasia rimossa”, ha scritto sui social, che guidò ilper quasi due anni tra il 2006 e il 2008 durante il governo Prodi. Poco dopo la conferma di Sardoni, la prima a dare ...

Una foto di Benito Mussolini , esposta in bella mostra tra i corridoi del ministero dello Sviluppo economico. Il Duce in una galleria di ritratti, ministro tra i ministri, avendo avuto la delega alle ...Poi è toccato, appunto, a, che fu ministro allo Sviluppo economico nel secondo governo Prodi, tra il 2006 e il 2008: "Mi giunge notizia che alsarebbero state esposte le fotografie di ...Per evitare strumentalizzazioni sarà rimossa". "Mi giunge notizia che al MISE sarebbero state esposte le fotografie di tutti i ministri, Mussolini compreso", ha scritto questa mattina Pierluigi ...La foto di Benito Mussolini esposta al ministero dello Sviluppo economico sarà tolta. Lo annuncia il Mise dopo che Pier Luigi Bersani aveva denunciato la vicenda. Dal ministero però precisano: “Un rit ...