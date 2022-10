Berlusconi su Putin | Bersani | ' È istintivo | ha detto quello che pensa'

avrebbe detto di essere 'preoccupato per la guerra' e confessato di aver 'riallacciato i rapporti con' che gli avrebbe regalato '20 bottiglie di vodka per il compleanno', ......finisce con quell'audio rubato in cui il Cav si definisce 'il primo dei cinque veri amici di'. In mezzo oltre alla vecchia barzelletta su, Biden e il Papa su un aereo... con cui ...La lista dei ministri squadernata in diretta tv, con tanto di «accordo fatto su Casellati alla Giustizia». La ripresa dei rapporti con ...Doveva essere il momento del ritorno all’armonia. Dell’amicizia ritrovata tra Berlusconi e Meloni, archiviate le tensioni sul nodo Ronzulli. Ed è così che in effetti ...