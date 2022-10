Berlusconi Show Putin | la lista dei ministri svelata | il compagno a Mediaset | come Silvio ha rifatto impazzire Meloni

(Di martedì 18 ottobre 2022) Cronistoria dettagliata di una giornata, l'ennesima, in cui il situazionismo senile del Cav ha scompaginato i piani della futura premier. E provocato apprensione nelle cancellerie occidentali

'Ho riallacciato i rapporti con Putin', dice il leader di Forza Italia in un intervento al gruppo. Tensione anche tra Pd - M5s - Terzo Polo ASCOLTA IL PODCAST di Anna Laura Bussa"Bernini ministro, Casellati alla Giustizia" Quanto al futuro esecutivo,ha confermato che "Anna Maria Bernini andrà a fare il ministro", forse alla Pa e ha annunciato che incontrerà a ...'Ho riallacciato i rapporti con Putin', dice il leader di Forza Italia in un intervento al gruppo. Tensione anche tra Pd-M5s-Terzo Polo. ASCOLTA IL PODCAST di Anna Laura Bussa (ANSA) ...