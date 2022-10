Berlusconi | prima le scuse alla Meloni e poi la resa | “Non perdiamo altro tempo”

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il patriarca del centrodestra si giustifica con l’alleata: «Il foglio? Non c’era il mio pensiero». Ma esce sconfitto dal faccia a faccia: Forza Italia avrà cinque ministeri, non quelli sperati

...dello Stato e il prossimo arrivo - previo incarico del Quirinale - di Giorgia Meloni quale... Né le esperienze istituzionali della destra nuova nei governi -hanno potuto colmare l'...disse ok alle primarie, e nei gazebo Meloni e Crosetto volevano correre mentre Fitto da pezzo forte (nelle Europee 2014, ebbe il record italiano di voti nonostante) ...Faccia a faccia tra il fondatore di FI e la futura premier in via della Scrofa. "Insieme da Mattarella". Gloria Saccani all'Università