Berlusconi porta Putin dentro il governo

Domani

... tra una fossa comune e un bombardamento, cede all'amarcord dei bei tempi nella dacia e scrive una lettera "dolce" a, accompagnata da una cassa di vodka, ricambiato da una cassa di ...Con, le cose si possono sistemare' Il fedelissimo di Giorgia Meloni , nello studio di, è anche intervenuto sulla candidatura di Carlo Nordio al Ministero della Giustizia. '... Ecco in che mani è finita l’Italia: Silvio Berlusconi porta il caos in maggioranza Un conto è il tira e molla sulla Giustizia, le televisioni, il conflitto di interessi, altro è la collocazione internazionale. Quella è una vera mina sul ...Il neopresidente del Senato Ignazio La Russa ha ribadito la propria fiducia nei confronti della premier in pectore Giorgia Meloni.