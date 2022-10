Berlusconi | Meloni mi ha chiesto di essere suo consigliere Ora pari trattamento con la Lega

- Il leader di Forza Italia intervistato da Elena Testi in via della Scrofa: 'Erano miei appunti mentre altri senatori parlavano. Mio giudizio suera in un altro foglio, assolutamente ...Pace fatta nella maggioranza mentre le opposizioni continuano a discutere. Renzi - Calenda, prime crepe: l'ex premier non andrà alle ...Silvio Berlusconi è arrivato a Palazzo Madama per la riunione con i senatori funzionale all'elezione dei capogruppo: "Sono il fondatore del centrodestra" ...Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Non c'è mai stata una distanza tra noi e la signora Meloni: ho un rapporto di amicizia con lei, mio figlio ha un rapporto di amicizia, il suo uomo lavora a ...