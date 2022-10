Berlusconi | ' Meloni ha detto di sì a Casellati ministro Giustizia Salvini e Tajani vicepremier'

(Di martedì 18 ottobre 2022)allavuole Nordio maè la scelta giustami ha chiesto di essere suo consigliere: amarezza in FI per distribuzione collegi Licia ...

alla Giustizia vuole Nordio ma Casellati è la scelta giustami ha chiesto di essere suo consigliere: amarezza in FI per distribuzione collegi Licia ...Il leader di Forza Italia spiega che la premier in pectore gli ha suggerito di incontrare il suo candidato Carlo Nordio. 'Ma io sono convinto sulla scelta della ...(Adnkronos) – “Casellati al ministero della Giustizia, accordo trovato. Giorgia Meloni ha detto sì Sì, sì”. Sono le parole di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia snocciola i nomi di alcuni m ...Silvio Berlusconi cede, va a 'casa' di Giorgia Meloni, in via della Scrofa, e quasi subisce la tregua con la leader di Fratelli d'Italia. Un'ora e mezzo dopo, insieme annunciano ...