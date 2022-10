Berlusconi - Meloni | a Forza Italia 5 ministeri e resta il nodo Giustizia | ballottaggio tra Nordio e Casellati

Per non dire del rapporto tra Gianni e. Si sviluppò appunto quando lui era a Palazzo Chigi cone lei ministro della Gioventù dello stesso governo. Come tutti, tranne i leghisti e ...Format nuovo anche per i protagonisti del 'chiarimento': solo. Un faccia a faccia vero. Nessun accompagnatore. Per novanta minuti, il tempo di una partita di calcio. Al termine ...SICILIA - "C'è stato un momento in cui le contrapposizioni tra FdI e Fi a Roma rischiavano di essere ereditate nella mia Regione, io ho fatto un po' ...(Adnkronos) – “Casellati al ministero della Giustizia, accordo trovato. Giorgia Meloni ha detto sì Sì, sì”. Sono le parole di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia snocciola i nomi di alcuni m ...