Berlusconi gongola | “Accordo con Meloni | Casellati alla Giustizia”

Leggi su iltempo

(Di martedì 18 ottobre 2022) Nuovo passo in avanti nel centrodestra dopo il faccia a faccia tra Giorgiae Silvio. “Il ministro dellaè l'ex presidente del Senato Elisabetta” l'annuncio del Cavaliere all'indomani dell'appuntamento a via della Scrofa. “le ha detto si?” la domanda con cui lo incalzano i cronisti e il leader di Forza Italia ha annuito. “Sì, sì” le dichiarazioni pronunciate lasciando la Camera dopo aver incontrato i deputati di FI.si era espresso nel primo pomeriggio sul dualismo trae Carlo Nordio per la: “Nordio non va bene. Nordio lo incontro oggi, ma noi abbiamo detto chec'è la seconda ex carica dello Stato, la ex presidente del ...