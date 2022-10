Berlusconi fa i nomi dei ministri

... Silvio, lasciando il Senato - , lo incontro oggi ma c'è la ex presidente del Senato ... Quello di Nordio è considerato uno deiforti che la Meloni intende inserire nella sua squadra di ...Silviosi è presentato questo pomeriggio a Palazzo Madama per prendere parte alla riunione dei ... Dopo aver inviato una lettera ai suoi eletti, indicando comequello di Licia Ronzulli ...Silvio Berlusconi si è fermato con i giornalisti al suo arrivo a Palazzo Madama per l'elezione dei capigruppo: "Stimo Nordio ma non credo che mi convincerà" ...Ronzulli capogruppo Fi al Senato e Cattaneo alla Camera. FdI: "Manterremo capigruppo uscenti". Il Pd conferma Serracchiani e Malpezzi. Governo, ...