Berlusconi | Chiediamo pari trattamento con la Lega Sarò consigliere di Meloni

'Cari onorevoli deputati e senatori di Forza Italia " scrivenella lettera - , ... Per questoa chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base ...Auguriamo all'occupante del Quirinale di godere ottima salute, e glidi viaggiare il meno ... La non partecipazione dei forzisti al voto in Senato per l'errore di, sconfitto e colto ...Al termine del vertice, una nota Fdi-Fi parla di un clima di unità di intenti, cordialità e collaborazione. 'Uniti alle consultazioni'. Berlusconi: "Al governo insieme per un esecutivo forte" PODCAST ...Al termine del vertice, una nota Fdi-Fi parla di un clima di unità di intenti, cordialità e collaborazione. 'Uniti alle consultazioni'. Berlusconi: "Al governo insieme per un esecutivo forte" PODCAST ...