Berlusconi | ' Chiediamo pari dignità con la Lega' e poi spiega come è andata con il fogliettino

- Il leader di Forza Italia intervistato da Elena Testi all'uscita della riunione al Senato: 'Erano miei appunti mentre altri senatori parlavano. Mio giudizio su Meloni era in un altro foglio, ...: 'pari trattamento con la Lega: abbiamo pari numero di elettori' Il tuo browser non supporta il tag iframe 'In Forza Italia c'è una profonda amarezza perché, a parità di elettori ...Il totoministri di queste settimane ha oscurato le altre partite che animano gli inizi di ogni legislatura. Domani, 19 ottobre, si eleggeranno i vicepresidenti, i questori e i segretari di Camera e Se ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...