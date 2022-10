Berlusconi chiede "pari trattamento con la Lega"

(Di martedì 18 ottobre 2022) AGI - "In Forza Italia c'è profonda amarezza per come sono stati distribuiti i collegi uninominali abbiamo avuto meno parlamentari della. Per questo abbiamo dato un segnale. Chiediamocon la". Silvioha ribadito il punto, difendendo le ragioni di Forza italia, arrivando al Senato. "Non c'è uno scostamento sui programmi e sulle persone", ha aggiunto. Ho incontrato Giorgia Meloni a Roma. Stiamo lavorando insieme per dare il più presto possibile all'Italia un Governo forte, coeso e di alto profilo che sappia affrontare le urgenze sin da subito. Per questo motivo, Fratelli d'Italia e Forza Italia si presenteranno uniti… pic.twitter.com/fjWytG3fR1 — Silvio(@) October 17, 2022 "Giorgia Meloni mi ha ...

Chi è Licia Ronzulli e perchéla vuole per forza ministro: da infermiera al parlamento europeo con la figlia in bracciovede Meloni ela Giustizia, ...indica Ronzulli per Palazzo Madama e Cattaneo a Montecitorio. Anche la Lega si avvia a confermare Romeo al Senato e Molinari alla Camera. Letta (Pd)di confermare Malpezzi (Senato) ...